В Нижнем Новгороде такси перевернулось на крышу

Фото: скриншот из видео

Утром, 17 октября 2020 года, на улице Ларина произошло ДТП с участием такси. Очевидцы опубликовали видео с места событий в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

На кадрах видео можно заметить, что на обочине дороге находится автомобиль такси «СитиМобил», перевернувшийся на крышу.

В комментариях к посту один из подписчиков сообщества отметил, что ДТП на этом участке дороге происходят часто.

- Я там работаю рядом. Так на этом светофоре на красный пролетают 2-3 машины и ДТП постоянно. При выезде на свой зелёный приходится 6-8 секунд ждать, когда эти машины промчатся, - сообщил Сергей Барышников.

- И опять такси, - отметил Александр Александров.

- Да уж. Они людей возят, а с ПДД мало кто из них знаком. Нужно ввести специальные курсы, а то они не успели на права сдать, а уже таксисты! – поддержала Леночка Домбровская.

На видео также можно заметить, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. Более подробная информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

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