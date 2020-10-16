Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 16 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 285 новых случаев заражения. При этом в 18 районах области новых больных коронавирусом не выявлено вовсе.

- Из 36 193 зараженных в области 17 857 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 18 336 человек распределены по районам Нижегородской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных коронавирусом по-прежнему выявлено в Дзержинске (3 239 человек, в Павловском районе (1 609 человек) и на Бору (1 225 человек).

К счастью, в Нижегородской области растет и положительная статистика – 30 331 человек уже переболели после опасной инфекции.

Напомним, утром 16 октября стало известно о том, что с понедельника нижегородские ученики уйдут на каникулы. При этом к ним добавлена дополнительная неделя - учиться школьники выйдут только 5 ноября. Как ожидается, эти меры позволят снизить скорость распространения коронавируса.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 531

3. Арзамасский – 276

4. Балахнинский – 504

5. Богородский – 880

6. Большеболдинский – 91

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1 225

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 131

12. Вачский – 288

13. Ветлужский – 112

14. Вознесенский – 174

15. Володарский – 590

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 218

19. Гагинский – 103

20. Городецкий – 704

21. Д.Константиновский – 79

22. Дзержинск – 3 239

23. Дивеевский – 438

24. Княгининский - 86

25. Ковернинский – 147

26. Краснобаковский – 61

27. Краснооктябрьский – 222

28. Кстовский – 788

29. Кулебакский – 745

30. Лукояновский – 183

31. Лысковский – 327

32. Навашинский – 302

33. Павловский – 1 609

34. Первомайский – 46

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 198

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 608

39. Сергачский – 336

40. Сеченовский – 112

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 459

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 95

45. Тоншаевский – 162

46. Уренский – 326

47. Чкаловский – 131

48. Шарангский – 106

49. Шатковский – 377

50. Шахунский – 433