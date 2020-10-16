Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 16 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 285 новых случаев заражения. При этом в 18 районах области новых больных коронавирусом не выявлено вовсе.
- Из 36 193 зараженных в области 17 857 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 18 336 человек распределены по районам Нижегородской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных коронавирусом по-прежнему выявлено в Дзержинске (3 239 человек, в Павловском районе (1 609 человек) и на Бору (1 225 человек).
К счастью, в Нижегородской области растет и положительная статистика – 30 331 человек уже переболели после опасной инфекции.
Напомним, утром 16 октября стало известно о том, что с понедельника нижегородские ученики уйдут на каникулы. При этом к ним добавлена дополнительная неделя - учиться школьники выйдут только 5 ноября. Как ожидается, эти меры позволят снизить скорость распространения коронавируса.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 531
3. Арзамасский – 276
4. Балахнинский – 504
5. Богородский – 880
6. Большеболдинский – 91
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1 225
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 131
12. Вачский – 288
13. Ветлужский – 112
14. Вознесенский – 174
15. Володарский – 590
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 218
19. Гагинский – 103
20. Городецкий – 704
21. Д.Константиновский – 79
22. Дзержинск – 3 239
23. Дивеевский – 438
24. Княгининский - 86
25. Ковернинский – 147
26. Краснобаковский – 61
27. Краснооктябрьский – 222
28. Кстовский – 788
29. Кулебакский – 745
30. Лукояновский – 183
31. Лысковский – 327
32. Навашинский – 302
33. Павловский – 1 609
34. Первомайский – 46
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 198
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 608
39. Сергачский – 336
40. Сеченовский – 112
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 459
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 95
45. Тоншаевский – 162
46. Уренский – 326
47. Чкаловский – 131
48. Шарангский – 106
49. Шатковский – 377
50. Шахунский – 433