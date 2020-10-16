Досрочные каникулы в Нижегородской области осенью 2020: когда начнутся и сколько продлятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочные каникулы в Нижегородской области осенью 2020 начнутся уже с 19 октября. Причем к привычным каникулам будет добавлена дополнительная неделя. Такое решение пришлось принять в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Приняли непростое решение о начале школьных каникул с 19 октября. Кроме того, к обычным школьным каникулам добавим еще одну дополнительную неделю, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм. – Мы

тщательно проанализировали ситуацию с заболеваемостью. Растет количество детеи , являющихся вирусоносителями. К счастью, тяжелого течения болезни практически ни у кого нет. Но растет количество заболевших учителеи и педагогов, а также членов семеи , где есть дети.

По словам губернатора, сейчас главное - разорвать цепь распространения вируса. Поэтому принято решение действовать на опережение.

- Среднии срок инкубационного периода - 14 днеи . За этот период ситуация должна стабилизироваться. А каникулы на одну неделю не помогли бы, - уверен Глеб Никитин. – Работодателям будет рекомендовано предоставить возможность удаленнои работы или отпуска одному из родителеи детеи , учащихся с 1 по 5 класс на время каникул.

Напомним, ранее решение о начале досрочных каникул было принято в Москве. Однако в Нижегородской области такую перспективу ранее отвергали. Региональный министр образования ранее сообщал, что время начала каникул каждая школа определяет самостоятельно. Однако сегодня утром было принято централизованное решение.

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