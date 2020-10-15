Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 октября 2020 года: стало известно, как будут работать рестораны в связи с эпидемией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый новый день количество заражённых коронавирусом в Нижегородской области нарастает одинаково активно. За последние сутки это 277 новых больных. Общее число заболевших приближается к 36 тысячам — на сегодняшний день их 35 627 человек. Положительная статистика прошедших суток напротив радует: 203 человека отправились домой полностью здоровыми от коронавируса. За период эпидемии, таким образом, излечились 29 917 нижегородцев. Прискорбно, но за минувшие 24 часа в регионе скончались семеро от COVID-19. Количество жертв страшного вируса в Нижегородской области насчитывает 631 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что в нижегородских барах и ресторанах запретили дискотеки и курение кальяна с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Результаты проверок печальные — нарушений очень много. Ранее мы публиковали размеры штрафов за несоблюдение масочного режима и прочих мер.