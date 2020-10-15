В туалетах нижегородской гимназии № 1 поменяли шторки на двери

В туалетах гимназии № 1 поменяли шторки на двери. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Несколько дней назад после долгого капитального ремонта открылась знаменитая гимназия № 1 в Нижнем Новгороде. Обновленные классы, светлые коридоры, новенькая мебель – и дети, и родители не могли нарадоваться такому преображению родной школы. Вот только туалеты вызвали у них искреннее недоумение.

- Туалет в только отремонтированной гимназии №1, расположенной на центральной площади Нижнего Новгорода, - показали нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Вместо дверей здесь повесили шторки. Кстати, гимназия немецкая, регулярно принимает по обмену детей из Германии. Инновации во всем. Как вам шторка?

Такие «инновации» вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. В результате от них решено было отказаться в пользу более привычного формата.

На эти работы пришлось выделить дополнительные средства. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Ранее в кабинках не были предусмотрены дверцы, - пояснили «Комсомолке» в администрации Нижнего Новгорода. – Но городской администрацией выделены дополнительные средства, не предусмотренные проектной документацией. Дверцы были установлены во вторник.

Напомним, ремонт в гимназии № 1 стартовал в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. С тех пор сроки неоднократно сдвигались. И вот, наконец, 12 октября ученики вернулись в родную школу.

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