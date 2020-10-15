Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 15 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе был выявлен 281 новый случай заражения. Общее число зараженных достигло 35 908 человек. При этом в 23 районах области новых случаев заражения не было выявлено вовсе.

- Из 35 908 зараженных жителей региона 17 720 человек живут в самом Нижнем Новгороде, остальные 18 188 человек – распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске (3 198 человек), в Павловском районе (1 596 человек) и на Бору (1 219 человек). К счастью, растет и положительная статистика – на данный момент число выздоровевших составило 30 050 человек.

Напомним, в настоящее время на территории Нижегородской области введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и нижегородцев с хроническими заболеваниями. Всех офисных работников рекомендовано перевести на удаленку.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 529

3. Арзамасский – 275

4. Балахнинский – 500

5. Богородский – 873

6. Большеболдинский – 91

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1219

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 131

12. Вачский – 288

13. Ветлужский – 112

14. Вознесенский – 172

15. Володарский – 586

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 165

18. Выксунский – 218

19. Гагинский – 102

20. Городецкий – 699

21. Д.Константиновский – 78

22. Дзержинск – 3 198

23. Дивеевский – 438

24. Княгининский - 86

25. Ковернинский – 146

26. Краснобаковский – 60

27. Краснооктябрьский – 221

28. Кстовский – 786

29. Кулебакский – 742

30. Лукояновский – 179

31. Лысковский – 324

32. Навашинский – 302

33. Павловский – 1596

34. Первомайский – 45

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 198

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 604

39. Сергачский – 334

40. Сеченовский – 110

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 454

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 94

45. Тоншаевский – 160

46. Уренский – 321

47. Чкаловский – 130

48. Шарангский – 101

49. Шатковский – 367

50. Шахунский – 427