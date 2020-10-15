Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 15 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе был выявлен 281 новый случай заражения. Общее число зараженных достигло 35 908 человек. При этом в 23 районах области новых случаев заражения не было выявлено вовсе.
- Из 35 908 зараженных жителей региона 17 720 человек живут в самом Нижнем Новгороде, остальные 18 188 человек – распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального Управления Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске (3 198 человек), в Павловском районе (1 596 человек) и на Бору (1 219 человек). К счастью, растет и положительная статистика – на данный момент число выздоровевших составило 30 050 человек.
Напомним, в настоящее время на территории Нижегородской области введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и нижегородцев с хроническими заболеваниями. Всех офисных работников рекомендовано перевести на удаленку.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 529
3. Арзамасский – 275
4. Балахнинский – 500
5. Богородский – 873
6. Большеболдинский – 91
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1219
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 131
12. Вачский – 288
13. Ветлужский – 112
14. Вознесенский – 172
15. Володарский – 586
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 165
18. Выксунский – 218
19. Гагинский – 102
20. Городецкий – 699
21. Д.Константиновский – 78
22. Дзержинск – 3 198
23. Дивеевский – 438
24. Княгининский - 86
25. Ковернинский – 146
26. Краснобаковский – 60
27. Краснооктябрьский – 221
28. Кстовский – 786
29. Кулебакский – 742
30. Лукояновский – 179
31. Лысковский – 324
32. Навашинский – 302
33. Павловский – 1596
34. Первомайский – 45
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 198
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 604
39. Сергачский – 334
40. Сеченовский – 110
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 454
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 94
45. Тоншаевский – 160
46. Уренский – 321
47. Чкаловский – 130
48. Шарангский – 101
49. Шатковский – 367
50. Шахунский – 427