В Дзержинске уже неделю ищут двух пропавших подростков. Фото: СОЦСЕТИ

В Дзержинске Нижегородской области вот уже неделю ищут двух подростков. 14-летняя Алена Бастрыкина и 15-летний Илья Исаев пропали еще 8 октября. С тех пор от них ни слуху, ни духу.

- 14-летняя Алена Бастрыкина в семь часов вечера 8 октября ушла из школы танцев «Овация» на улице Дзержинского. Больше на связь она не выходила, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН». – При себе у нее был черный рюкзак и паспорт. 15-летний Илья Исаев в тот же день ушел из дома и больше не возвращался. При себе у него тоже был рюкзак, телефон и паспорт.

В момент исчезновения девочка была одета в бежевую куртку, черную футболку и черные брюки. Мальчик был одет в черную куртку, темно-синюю футболку, черные джинсы и белые кроссовки. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией об их местонахождении, просят позвонить в полицию.

По неподтвержденным пока данным, оба подростка могут находиться вместе с родственником пропавшего мальчика – 26-летним Владиславом Фирстовым.

- Мужчина приходится родственником пропавшему Илье Исаеву, - сообщает «Нижний Новгород. Без цензуры». - На вид Фирстову 25-30 лет, мужчина среднего телосложения.