Штрафы «ТНС энерго Нижний Новгород» за неоплату услуг «Россети Центр и Приволжья Нижновэнерго» превысили 1 миллиард рублей.

12 октября 2020 года Апелляционный суд оставил в силе решения Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (гарантирующий поставщик на территории Нижегородской области) в пользу «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» 349 миллионов рублей пени по бесспорным долгам 2019 года за услуги по передаче электрической энергии.

Отметим, что сумма пени, оплаченная в 2020 году ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в пользу «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» уже превышает 1 млрд рублей.

- Суд еще раз подтвердил долговые обязательства ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» за услуги по передаче электрической энергии перед «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго». Гарантирующий поставщик не исполняет в полном объеме обязательства по оплате за услуги энергосетевой компании, накапливаются долги, к которым добавляются штрафные санкции, предусмотренные законодательством, - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Ранее «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» подало к ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в Арбитражный суд Нижегородской области иск о предоставлении банковской гарантии на сумму 10,8 млрд рублей.

Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда

На данный момент просроченная неоспариваемая задолженность «ТНС энерго Нижний Новгород» за оказанные услуги по передаче электрической энергии для потребителей Нижегородской области составила 11,4 млрд рублей.

Уровень оплаты услуг электросетевой компании за девять месяцев 2020 года составил 71% и является самым низким среди всех гарантирующих поставщиков в зоне присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья».

Напомним, «ТНС энерго Нижний Новгород» занимается сбытом электроэнергии на территории Нижегородской области. Также компания производит начисления и принимает оплату с населения за электричество. «Нижновэнерго» - электросетевая организация, которая обеспечивает по электрическим сетям передачу электроэнергии до потребителя.