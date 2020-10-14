Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 14 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 277 новых случаев заражения. Общее число зараженных превысило 35 тысяч человек. При этом в 27 районе области новых случаев заражения не было выявлено вовсе.
- Из более чем 35 тысяч зараженных 17 598 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 18 029 – распределены по районам Нижегородской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных зафиксировано по-прежнему в Дзержинске (3 161 человек), в Павловском районе (1 586 человек) и на Бору (1 212 человек).
Одновременно с этим в регионе растет и число выздоровевших. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 203 человека. Общее число выздоровевших достигло 29 917 человек.
Напомним, ранее в Нижегородской области был введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных нижегородок и людей с хроническими заболеваниями.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 529
3. Арзамасский – 274
4. Балахнинский – 493
5. Богородский – 866
6. Большеболдинский – 90
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1212
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 131
12. Вачский – 280
13. Ветлужский – 111
14. Вознесенский – 170
15. Володарский – 582
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 159
18. Выксунский – 218
19. Гагинский – 102
20. Городецкий – 695
21. Д.Константиновский – 77
22. Дзержинск – 3 161
23. Дивеевский – 438
24. Княгининский - 86
25. Ковернинский – 146
26. Краснобаковский – 59
27. Краснооктябрьский – 221
28. Кстовский – 783
29. Кулебакский – 730
30. Лукояновский – 179
31. Лысковский – 317
32. Навашинский – 299
33. Павловский – 1586
34. Первомайский – 45
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 195
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 595
39. Сергачский – 331
40. Сеченовский – 110
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 446
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 94
45. Тоншаевский – 160
46. Уренский – 317
47. Чкаловский – 125
48. Шарангский – 97
49. Шатковский – 367
50. Шахунский – 426