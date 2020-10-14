Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 14 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 277 новых случаев заражения. Общее число зараженных превысило 35 тысяч человек. При этом в 27 районе области новых случаев заражения не было выявлено вовсе.

- Из более чем 35 тысяч зараженных 17 598 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 18 029 – распределены по районам Нижегородской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных зафиксировано по-прежнему в Дзержинске (3 161 человек), в Павловском районе (1 586 человек) и на Бору (1 212 человек).

Одновременно с этим в регионе растет и число выздоровевших. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 203 человека. Общее число выздоровевших достигло 29 917 человек.

Напомним, ранее в Нижегородской области был введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных нижегородок и людей с хроническими заболеваниями.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 529

3. Арзамасский – 274

4. Балахнинский – 493

5. Богородский – 866

6. Большеболдинский – 90

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1212

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 131

12. Вачский – 280

13. Ветлужский – 111

14. Вознесенский – 170

15. Володарский – 582

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 159

18. Выксунский – 218

19. Гагинский – 102

20. Городецкий – 695

21. Д.Константиновский – 77

22. Дзержинск – 3 161

23. Дивеевский – 438

24. Княгининский - 86

25. Ковернинский – 146

26. Краснобаковский – 59

27. Краснооктябрьский – 221

28. Кстовский – 783

29. Кулебакский – 730

30. Лукояновский – 179

31. Лысковский – 317

32. Навашинский – 299

33. Павловский – 1586

34. Первомайский – 45

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 195

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 595

39. Сергачский – 331

40. Сеченовский – 110

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 446

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 94

45. Тоншаевский – 160

46. Уренский – 317

47. Чкаловский – 125

48. Шарангский – 97

49. Шатковский – 367

50. Шахунский – 426