По бетону босиком: В нижегородском колледже студентов заставляли ходить без обуви

В нижегородском колледже студентов заставляли ходить без обуви. ФОТО: https://www.vsekolledzhi.ru/

Необычная история произошла в нижегородском колледже малого бизнеса – там забывших сменную обувь студентов заставили ходить босиком по бетонному полу. Однако подростки не растерялись – они тут же записали видео и отправили его родителям. Те и придали дело огласке.

- Тех, у кого не было сменной обуви, просто заставили разуться и ходить босиком по колледжу, - рассказали родители студентов журналистам телепрограммы «Кстати». – Мы не думаем, что у них там теплый пол. Учатся там, в основном, девочки. Представляете, девочкам ходить босиком по бетонному полу? У нас пандемия вовсю, мы боремся, чтобы детей на дистанционку не отправили, а тут «ходите босиком».

По словам самих детей, ходить босиком по колледжу их заставила одна из педагогов. Правда, та от этих обвинений наотрез отказалась.

- Я такого приказа не отдавала, - заявила педагог. – Я понятия не имею, почему они ходят босиком.

Кто прав, а кто виноват в этой истории сейчас разбираются следователи. По данному факту уже начата доследственная проверка.

Вместо обуви - носочки и бахилы. ФОТО: Кстати

- В эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о том, что в одном из колледжей Нижнего Новгорода сотрудники учреждения в наказание заставляют студентов ходить босиком в учебных помещениях, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - По данному факту нижегородскими следователями организована доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем скандальную историю прокомментировали и в региональном министерстве образования. Как оказалось, преподаватель уже уволился по собственному желанию.

- Педагог поступил неправильно. Нельзя ставить под угрозу здоровье детей. Есть другие формы и методы реагирования и воспитания, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Сергей Злобин. – Что касается детей, то есть правила внутреннего распорядка и они предписывают вторую обувь. И значит, она должна быть. С этого начинается корпоративная культура. Да и культура производства. Особенно важно это в наших пандемических условиях. В отношении родителей я бы сказал, что защита прав своего ребёнка - это хорошо. Но и ответственность за правильное поведение своего ребёнка и соблюдение им правил - это тоже обязанность родителей. Педагог уже написал заявление и уволился. А вот с детьми и родителями будет проведена работа по правилам внутреннего распорядка.

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