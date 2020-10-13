«Если бы маньяков было видно сразу, их бы просто не существовало»: Врач-психиатр о нижегородском стрелке

Поиски нижегородского стрелка продолжались всю ночь. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вот уже второй день вся страна обсуждает кровавую расправу над случайными прохожими в Нижегородской области. Напомним, 18-летний Данила Монахов сначала ранил свою бабушку, а потом выскочил на улицу и принялся стрелять по людям, стоявшим на остановке.

В результате, три человека скончались на месте. Еще трое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Сам стрелок сразу после расстрела односельчан убежал в сторону леса. Его поиски продолжались всю ночь. Однако его тело было найдено только под утро. По предварительным данным, он покончил с собой в двухстах метрах от места происшествия. Сейчас следователи выдвигают самые разные версии произошедшего. Однако пока свидетели в один голос утверждают – никакой ссоры между подростком и бабушкой не было. Стрелять он принялся беспричинно – ни с того, ни с сего. Может ли такое быть, радио «КП» поинтересовалось у врача-психиатра Артема Гилева.

Никаких странностей знакомые за ним не замечали. Фото: СОЦСЕТИ

- Если у человека есть эмоциональные особенности, которые могут все сглаживать, это может быть и незаметно, - признал врач. - То есть, если у человека имеется эмоциональный дефицит. Или личность ближе к шизоидному складу, то эмоциональность может быть не видна. Это, как называют, холодный человек, у него эмоций вы не увидите никогда.

По словам врача, это не говорит о том, что человек чем-то болен. А значит, он может спокойно сходить на медкомиссию и получить справки на владение охотничьим ружьем.

- Я говорю об эмоциональности, то есть эмоции у человека ближе к шизоидному типу личности, - поясняет Артем Гилев. - Это не болезнь, это просто эмоции его. Это же не говорит о том, что он будет вести себя неадекватно. Только об эмоциональном уровне. Я всегда привожу пример, что у нас есть люди, которые совершают много убийств – маньяки. Прошло десять лет, его потом поймали. Он же все эти десять лет жил с семьей, ходил на работу. И никто не заподозрил. Потому что если бы это было видно сразу, таких бы людей просто не могло существовать.

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