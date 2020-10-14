Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 октября 2020 года: патрули по противодействию COVID-19 возобновили свою работу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 14 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 35 350 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 274 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 185 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 29 714 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 624 человек, ещё шестеро нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (3 133) и Павловском районе (1 580).

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (4 189) и Ленинский (2 757) район.

Напомним, что ранее стало известно о том, что предприятия должны обеспечить дистанционный режим работы для офисных сотрудников, а также для тех, кто относится к зоне риска.

Кроме того, патрули по противодействию распространения коронавируса возобновили свою работу в Нижнем Новгороде.

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