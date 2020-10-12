Для приема больных коронавирусом перепрофилировано 27 нижегородских больниц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние несколько дней в Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 271 человека. Общее число зараженных превысило 35 тысяч человек.

- Сейчас отмечается сезонный подъем острой респираторной инфекции (ОРИ), в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили «Комсомолке» в региональном минздраве. - В настоящее время за медицинской помощью обращаются пациенты с респираторными инфекциями. По сравнению с предыдущим месяцем возросло и число заболевших коронавирусом. Особых отличий по течению заболевания в настоящее время не выявлено.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, сейчас для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией перепрофилированы 27 больниц. Свободный коечный фонд сейчас составляет 29%. Тем временем в Нижегородской области продолжается вакцинация от гриппа.

- Сейчас в регион поступил второй транш вакцины от гриппа «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения – в общей сложности, 540 тысяч доз, - сообщили в региональном минздраве. - Вакцинация будет проводиться всем группам населения, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

КОНКРЕТНО

Какие больницы закрыты на карантин в Нижегородской области?

• Закрыты пульмонологическое, неврологическое, кардиологическое и гематологическое отделения ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района»

• ревматологическое отделение ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 Нижегородского района»,

• ГБУЗ НО «Детский санаторий «Большая Ельня»,

• хирургическое отделение Выксунской ЦРБ,

• терапевтическое отделение Сосновской ЦРБ,

• первое терапевтическое отделение ГБУЗ НО «Городская больница №7 Дзержинска»,

• ортопедическая помощь в ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника Дзержинска».

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