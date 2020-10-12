«Остановили машину по ориентировке»: Полиция раскрыла подробности обнаружения пропавшей 15-летней девочки из Тулы

Полиция раскрыла подробности обнаружения 15-летней девочки из Тулы, найденной в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне под Нижним Новгородом была найдена 15-летняя девочка, пропавшая в Тульской области еще неделю назад.

Напомним, она ушла в музыкальную школу в Богородицке 5 октября, но домой так и не вернулась. На поиски подростка был поднят весь город – следователи, волонтеры, полицейские. Были прочесаны заброшенные здания, дачи, жилые дома. Но все тщетно. Вскоре ребенка стали искать не только в Тульской области, но и в соседних регионах. А по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Поиски проводились не только в Богородицком районе, но также на всей территории Тульской области и других регионах страны. Особое внимание уделялось важности отработки всех версий происшествия, в том числе и криминального характера, -рассказали тогда в УМВД России по Тульской области.

Настораживал и тот факт, что незадолго до исчезновения за девочкой буквально по пятам шел неизвестный мужчина в черном.

Настораживал и тот факт, что незадолго до исчезновения за девочкой буквально по пятам шел неизвестный мужчина в черном. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения появилось в открытом доступе. Однако спустя неделю поисков пропавшая девочка была найдена живой в Нижегородской области.

- 11 октября в 15:35 на 445 километре автодороги «Москва-Уфа» Кстовского района Нижегородской области сотрудниками ДПС по ориентировке была остановлена автомашина «Лада Гранта», - рассказали сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В салоне автомобиля среди пассажиров находилась 15-летняя девочка из Тульской области, которая находилась в розыске. Несовершеннолетняя передана инициатору розыска.

Где все это время пропадала девочка, пока не сообщается. В ближайшее время ее ожидает допрос следователей.

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