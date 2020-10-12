В Борском районе горят торфяники. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Затянувшееся бабье лето не только подарило нижегородцам настоящую золотую осень, но и стало причиной природных пожаров. Один из них с четверга пытаются потушить в Борском районе.

- Поселок Ситники (Борский район) задыхается от тлеющего торфа и лесных пожаров, - пожаловались нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Пожар подошел близко к населенную пункту, огонь виден из окон жилых домов. Пожарные не могут проехать к месту возгорания, жители тушат пожар самостоятельно.

Вскоре информацию о тлеющих торфяниках подтвердили и официальные органы. По данным регионального МЧС, тушение там продолжается с четверга.

Тушат пожар с четверга. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Сейчас сухую траву уже удалось потушить. Однако торфяники все еще тлеют, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Общая площадь возгорания составляет 0,5 га. На месте работает пожарная бригада. Угрозы распространения на жилые дома нет.

На помощь со стороны природы рассчитывать не приходится – в ближайшие дни в регионе сохранится высокий уровень пожароопасности.

- В период с 13 по 19 октября по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (четвертый класс), - предупреждает ЦУКС по ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». – В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. В этот период прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

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