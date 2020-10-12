Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 12 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За последние сутки опасная инфекция была выявлена у 271 нижегородца. Общее число зараженных достигло 35 076 человек. При этом в 31 районе Нижегородской области за сутки коронавирус не был выявлен вовсе.
- Из общего числа зараженных 17 345 человек находятся в Нижнем Новгороде, остальные 17 731 человек распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске (3 087 человек), в Павловском районе (1 580 человек) и на Бору (1 201 человек). К счастью, растет и положительная статистика – за последние трое суток из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 217 человек. С начала пандемии общее число выздоровевших достигло 29 529 человек.
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время в регионе был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В первую очередь, меры были усилены в общественном транспорте и в магазинах.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 525
3. Арзамасский – 273
4. Балахнинский – 485
5. Богородский – 859
6. Большеболдинский – 89
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1201
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 131
12. Вачский – 273
13. Ветлужский – 109
14. Вознесенский – 170
15. Володарский – 579
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 156
18. Выксунский – 218
19. Гагинский – 100
20. Городецкий – 673
21. Д.Константиновский – 77
22. Дзержинск – 3 087
23. Дивеевский – 438
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 146
26. Краснобаковский – 55
27. Краснооктябрьский – 221
28. Кстовский – 771
29. Кулебакский – 701
30. Лукояновский – 155
31. Лысковский – 311
32. Навашинский – 299
33. Павловский – 1580
34. Первомайский – 45
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 193
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 590
39. Сергачский – 331
40. Сеченовский – 110
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 442
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 85
45. Тоншаевский – 152
46. Уренский – 308
47. Чкаловский – 120
48. Шарангский – 88
49. Шатковский – 367
50. Шахунский – 406