Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 12 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За последние сутки опасная инфекция была выявлена у 271 нижегородца. Общее число зараженных достигло 35 076 человек. При этом в 31 районе Нижегородской области за сутки коронавирус не был выявлен вовсе.

- Из общего числа зараженных 17 345 человек находятся в Нижнем Новгороде, остальные 17 731 человек распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске (3 087 человек), в Павловском районе (1 580 человек) и на Бору (1 201 человек). К счастью, растет и положительная статистика – за последние трое суток из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 217 человек. С начала пандемии общее число выздоровевших достигло 29 529 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время в регионе был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В первую очередь, меры были усилены в общественном транспорте и в магазинах.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 525

3. Арзамасский – 273

4. Балахнинский – 485

5. Богородский – 859

6. Большеболдинский – 89

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1201

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 131

12. Вачский – 273

13. Ветлужский – 109

14. Вознесенский – 170

15. Володарский – 579

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 156

18. Выксунский – 218

19. Гагинский – 100

20. Городецкий – 673

21. Д.Константиновский – 77

22. Дзержинск – 3 087

23. Дивеевский – 438

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 146

26. Краснобаковский – 55

27. Краснооктябрьский – 221

28. Кстовский – 771

29. Кулебакский – 701

30. Лукояновский – 155

31. Лысковский – 311

32. Навашинский – 299

33. Павловский – 1580

34. Первомайский – 45

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 193

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 590

39. Сергачский – 331

40. Сеченовский – 110

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 442

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 85

45. Тоншаевский – 152

46. Уренский – 308

47. Чкаловский – 120

48. Шарангский – 88

49. Шатковский – 367

50. Шахунский – 406