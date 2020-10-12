INTERVALS TEASER 2020: Фото с фестиваля нижегородцы публикуют в соцсетях. ФОТО: dukhnik_nikita

В Нижнем Новгороде завершился третий этап фестиваля INTERVALS TEASER 2020. Он проходил в городе с 8 по 11 октября. В эти дни по вечерам на фасаде Ромодановского вокзала нижегородцы любовались инсталляциями от известных российских медиахудожников.

ФОТО: dukhnik_nikita

- Воронежская студия Meshsplash под руководством Ивана Горохова представила на фасаде здания видеомэппинг, стилистически перекликающийся с инсталляцией на Большом Царицынском дворце в 2018 году, - рассказали организаторы фестиваля. – Еще одним сюрпризом для нижегородцев стал мэппинг от dreamalser. Свою инсталляцию они перенесли в район Черниговской улицы.

ФОТО: dukhnik_nikita

Напомним, фестиваль INTERVALS TEASER стал частью программы 800-летия Нижнего Новгорода. Он открылся уличной инсталляцией на фасаде гостиницы «Октябрьская». С 24 по 27 сентября свои работы представили медиахудожники Laszlo Zsolt Bordos, (Венгрия, Будапешт), Katerina Pits (VJkET) (Россия/Украина) и KEDR (Россия, Москва). Только за первую неделю фестиваль посетило больше десяти тысяч человек.

ФОТО: dukhnik_nikita

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