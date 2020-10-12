Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 октября 2020 года: всего 44 человека за сутки излечились от коронавируса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Распространение коронавируса в Нижегородской области происходит активнее с каждым днём. За последние сутки выявлено 262 нижегородца — новых больных COVID-19. По данным на 12 октября, суммарно в регионе заболевают опасным вирусом 34 805 человек. Положительная статистика на сегодня оказалась тоже совсем не ободряющей. За сутки всего 44 жителя области побороли коронавирус — это ощутимо меньше, чем насчитывалось за каждый из последних дней. Количество выздоровлений в Нижегородской области приравнивается к 29 487 жителям. Распределение самых ярых очагов инфекции по региону и городу остаётся то же: в городе это Ленинский и Автозаводский районы, а в регионе — Дзержинск, Бор и Павлово.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

А также напомним, на днях Глеб Никитин заявил, что снятие ограничительных мер по коронавирусу произойдёт не раньше, чем пройдёт массовая вакцинация населения. Сама вакцина ожидается в начале 2021 года. А глава нижегородского Роспотребнадзора Наталия Кучеренко призвала нижегородцев в обязательном порядке соблюдать главные правила периода пандемии.