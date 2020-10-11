Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 октября 2020 года: снятие ограничений по коронавирусу произойдёт не раньше 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост заболеваемости коронавирусом в Нижегородском регионе не останавливается. Только за минувшие сутки зафиксировано 257 новых случаев COVID-19 среди нижегородцев. Из этого следует, что общее число заболевших в области насчитывает теперь 34 543 человека. Вместе с тем и к счастью, положительная статистика тоже повышается. 131 нижегородец за последние сутки отправился домой полностью излечившимся от коронавирусной инфекции. Число выздоровлений в регионе составляет теперь 29 443. В пределах города по числу заражений лидируют Автозаводский и Ленинский районы, а в Нижегородской области — Дзержинск, Павлово и Бор.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин чётко пояснил, что снятие ограничительных мер по коронавирусу произойдёт не раньше, чем пройдёт массовая вакцинация населения. Вакцина ожидается в начале следующего года. Тем временем, глава нижегородского Роспотребнадзора Наталия Кучеренко обратилась к нижегородцам и призвала соблюдать главные правила периода пандемии.