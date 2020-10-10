Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 октября 2020 года: мифы о ношении масок и обращение главы регионального Роспотребнадзора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 247 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 34 286 человек. К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 227 человек. Общее число выздоровевших достигло 29 312 человек. Лидерами по числу зараженных по-прежнему остаются Дзержинск, Павловский район и город Бор. В самом Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский и Ленинский районы.

Статистика зараженных коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Тем временем министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов развеял распространенные мифы о вреде масок. Он рассказал, что вопреки расхожему мнению, маски не вызывают гипоксии. Одновременно с этим к нижегородцам обратилась руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко. Она напомнила о главных правилах при пандемии: соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и частом мытье рук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!