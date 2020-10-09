Создание третьей выделенки в Нижнем Новгороде могут перенести на следующий год.

В Нижнем Новгороде может появиться еще одна выделенная полоса для общественного транспорта – она пройдет по улице Советской рядом с Нижегородской ярмаркой.

- Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода предусмотрено перспективное обустройство выделенной полосы для общественного транспорта на улице Советской, - подтвердили «Комсомолке» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Центр организации дорожного движения подготовил соответствующую схему. Однако она требует демаркировки большого объема существующей дорожной разметки на участке площади Ленина. Но эти работы не предусмотрены муниципальным заданием на 2020 год.

По данным городского департамента, этот вопрос обсуждался в рамках заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. Там специалисты предложили перенести реализацию этой схемы на 2021 год.

Напомним, в настоящее время в Нижнем Новгороде уже действует две выделенные полосы для движения общественного транспорта. Первая была создана в апреле 2019 года на проспекте Гагарина. Вторая выделенная полоса появилась на Московском шоссе на участке от Сормовского шоссе до улицы Тонкинской.

К слову, ранее мы писали, что всю территорию Нижегородской ярмарки ожидает масштабное благоустройство. Новую концепцию развития этой территории на днях представили нижегородцам. Там должны появиться зеленые острова, «ярмарочная баба» и новые павильоны.

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