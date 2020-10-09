Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 9 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 247 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 34 286 человек. При этом в 21 районе Нижегородской области новых случаев не было выявлено вовсе.
- Из общего числа зараженных коронавирусом 16 929 человек находятся в Нижнем Новгороде, остальные 17 357 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных выявлено в Дзержинске (3 019 человек), в Павловском районе (1 555 человек) и в городе Бор (1 178 чело-век). Одновременно с этим растет и число выздоровевших – только за сутки из нижегородских больниц были выписаны 227 человек. Общее число выздоровевших достигло 29 312 человек.
Напомним, накануне были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Нижегородской области. В частности, был возвращен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Офисных сотрудников было рекомендовано перевести на удаленку.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 161
2. г.о.г. Арзамас – 523
3. Арзамасский – 271
4. Балахнинский – 466
5. Богородский – 844
6. Большеболдинский – 88
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1178
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 130
12. Вачский – 273
13. Ветлужский – 104
14. Вознесенский – 168
15. Володарский – 573
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 156
18. Выксунский – 216
19. Гагинский – 99
20. Городецкий – 655
21. Д.Константиновский – 77
22. Дзержинск – 3 019
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 141
26. Краснобаковский – 55
27. Краснооктябрьский – 221
28. Кстовский – 760
29. Кулебакский – 677
30. Лукояновский – 141
31. Лысковский – 294
32. Навашинский – 296
33. Павловский – 1555
34. Первомайский – 44
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 193
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 566
39. Сергачский – 329
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 38
42. Сосновский – 431
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 79
45. Тоншаевский – 151
46. Уренский – 299
47. Чкаловский – 111
48. Шарангский – 79
49. Шатковский – 363
50. Шахунский – 38