Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 9 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 247 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 34 286 человек. При этом в 21 районе Нижегородской области новых случаев не было выявлено вовсе.

- Из общего числа зараженных коронавирусом 16 929 человек находятся в Нижнем Новгороде, остальные 17 357 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных выявлено в Дзержинске (3 019 человек), в Павловском районе (1 555 человек) и в городе Бор (1 178 чело-век). Одновременно с этим растет и число выздоровевших – только за сутки из нижегородских больниц были выписаны 227 человек. Общее число выздоровевших достигло 29 312 человек.

Напомним, накануне были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Нижегородской области. В частности, был возвращен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Офисных сотрудников было рекомендовано перевести на удаленку.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 161

2. г.о.г. Арзамас – 523

3. Арзамасский – 271

4. Балахнинский – 466

5. Богородский – 844

6. Большеболдинский – 88

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1178

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 130

12. Вачский – 273

13. Ветлужский – 104

14. Вознесенский – 168

15. Володарский – 573

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 156

18. Выксунский – 216

19. Гагинский – 99

20. Городецкий – 655

21. Д.Константиновский – 77

22. Дзержинск – 3 019

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 141

26. Краснобаковский – 55

27. Краснооктябрьский – 221

28. Кстовский – 760

29. Кулебакский – 677

30. Лукояновский – 141

31. Лысковский – 294

32. Навашинский – 296

33. Павловский – 1555

34. Первомайский – 44

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 193

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 566

39. Сергачский – 329

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 38

42. Сосновский – 431

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 79

45. Тоншаевский – 151

46. Уренский – 299

47. Чкаловский – 111

48. Шарангский – 79

49. Шатковский – 363

50. Шахунский – 38