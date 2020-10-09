Удаленка в Нижнем Новгороде осенью 2020: для кого введут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удаленка в Нижнем Новгороде осенью 2020 года будет вновь введена для отдельных групп населения. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Руководители компаний должны будут перевести на дистанционный режим работы офисных со-трудников, - сообщил Глеб Никитин. – Также на удаленку должны будут перейти те, кто относятся к группе риска.

По словам губернатора, новые требования направлены на то, чтобы в полном объеме сохранить деятельность организаций.

- Многие компании нынешней весной уже практиковали такой формат работы, - напомнил Глеб Никитин. - Для этого появилось много новых цифровых инструментов. Однако изменения не коснутся сотрудников, чье присутствие необходимо для обеспечения производственных процессов.

В тех организациях, где невозможно перейти на удаленный режим работы, должны будут развести потоки сотрудников по времени.

- В организациях со среднесписочной численностью свыше 500 сотрудников необходимо обеспечить разное время начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед - с интервалом не менее 45 минут, - пояснил Губернатор Нижегородской области. - Для этого нужно будет создать как минимум три равномерные группы сотрудников. Это поможет избежать скопления людей внутри помещений и снизит нагрузку на общественный транспорт.

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