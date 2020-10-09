Как правильно носить маску: нижегородцам рассказали основные правила. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как правильно носить маску во время пандемии коронавируса, рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- Прежде всего, напоминаем, что маски - это средства защиты барьерного типа, - рассказали специалисты ведомства. - Они помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Правда, они эффективны только в сочетании с другими мерами профилактики, в том числе дезинфекцией предметов, соблюдением социальной дистанции и частым мытьем рук.

По данным Роспотребнадзора, при использовании маски в воздух попадает намного меньше вирусных частиц. Благодаря этому снижается риск заражения окружающих. Кроме того, в обязательном порядке должны носить маски медики и люди, ухаживающие за больными. Здоровым людям маски нужно надевать при посещении общественного транспорта и мест массового скопления людей.

- При этом через каждые 2-3 часа постоянного использования маску необходим менять, - отметили в ведомстве. – Повторно использовать одноразовые маски нельзя. Дома сразу после использования такую маску нужно поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро.

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