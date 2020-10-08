Потрескавшуюся подпорную стенку Ольгинской развязки разберут и соберут заново. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В последние месяцы строительство транспортной развязки в Ольгине остается одной из главных дорожных тем в регионе. Работы там ведутся едва ли не в круглосуточном режиме. В строительстве задействованы больше 80 человек. Однако накануне внимательные водители разглядели трещины на подпорной стенке второго уровня развязки.

- Это брак, - показали нижегородцы журналистам телепрограммы «Кстати». – Вся нижняя часть в трещинах.

Вскоре информацию о выявленных нарушениях подтвердили и официальные органы.

- В рамках строительного контроля специалистами были выявлены нарушения при производстве работ по возведению подпорной стенки, - сообщили «Комсомолке» в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. - Подрядной организации выдано предписание устранить нарушения. В частности, они должны разобрать участок подпорной стенки и произвести его устройство заново. Данные работы на сроках всего строительства развязки не отразятся.

Напомним, строительство развязки началось в мае 2020 года. Из-за строительных работ давние пробки на этом участке стали еще длиннее. Планируется, что строительство развязки завершится к осени 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!