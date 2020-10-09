Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 октября 2020 года: возвращение QR-кодов в Нижегородской области не ожидается

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 октября 2020 года: возвращение QR-кодов в Нижегородской области не ожидается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 234 новых случая заражения.

По данным на 01:00 9 октября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 34 039 человек, из них 16 804 проживает в Нижнем Новгороде, 17 235 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 120 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 29 085 нижегородцев.

К сожалению, за сутки в больницах скончались ещё четверо нижегородцев. Общее число умерших выросло до 600 человек.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в указ о режиме повышенной готовности на территории региона. В соответствии с ним, режим самоизоляции становится обязательным для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Также известно об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах Нижегородской области.

Отметим, что пока что возвращение QR-кодов в Нижегородской области не ожидается.

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