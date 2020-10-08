Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 8 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 234 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 34 039 человек. При этом в 24 районах области новых случаев заражения не выявлено вовсе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
- Из общего числа зараженных 16 804 выявлены на территории самого Нижнего Новгорода. Еще 17 235 человек распределены по районам и городским округам области, - пояснили в ведомстве. – Наибольшее число зараженных по-прежнему выявлено в Дзержинске (3 009 человек), в Павловском районе (1553 человека) и в городе Бор (1 172 человека).
К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 120 человек. Общее число выздоровевших достигло 29 085 человек.
Тем временем в Нижегородской области снова ввели режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 159
2. г.о.г. Арзамас – 516
3. Арзамасский – 270
4. Балахнинский – 463
5. Богородский – 840
6. Большеболдинский – 88
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1172
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 129
12. Вачский – 267
13. Ветлужский – 103
14. Вознесенский – 168
15. Володарский – 572
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 156
18. Выксунский – 216
19. Гагинский – 98
20. Городецкий – 650
21. Д.Константиновский – 77
22. Дзержинск – 3 009
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 141
26. Краснобаковский – 55
27. Краснооктябрьский – 221
28. Кстовский – 755
29. Кулебакский – 670
30. Лукояновский – 141
31. Лысковский – 292
32. Навашинский – 296
33. Павловский – 1553
34. Первомайский – 42
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 192
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 559
39. Сергачский – 327
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 38
42. Сосновский – 414
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 72
45. Тоншаевский – 150
46. Уренский – 283
47. Чкаловский – 109
48. Шарангский – 78
49. Шатковский – 362
50. Шахунский – 386