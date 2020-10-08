Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 8 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 234 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 34 039 человек. При этом в 24 районах области новых случаев заражения не выявлено вовсе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Из общего числа зараженных 16 804 выявлены на территории самого Нижнего Новгорода. Еще 17 235 человек распределены по районам и городским округам области, - пояснили в ведомстве. – Наибольшее число зараженных по-прежнему выявлено в Дзержинске (3 009 человек), в Павловском районе (1553 человека) и в городе Бор (1 172 человека).

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 120 человек. Общее число выздоровевших достигло 29 085 человек.

Тем временем в Нижегородской области снова ввели режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 159

2. г.о.г. Арзамас – 516

3. Арзамасский – 270

4. Балахнинский – 463

5. Богородский – 840

6. Большеболдинский – 88

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1172

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 129

12. Вачский – 267

13. Ветлужский – 103

14. Вознесенский – 168

15. Володарский – 572

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 156

18. Выксунский – 216

19. Гагинский – 98

20. Городецкий – 650

21. Д.Константиновский – 77

22. Дзержинск – 3 009

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 141

26. Краснобаковский – 55

27. Краснооктябрьский – 221

28. Кстовский – 755

29. Кулебакский – 670

30. Лукояновский – 141

31. Лысковский – 292

32. Навашинский – 296

33. Павловский – 1553

34. Первомайский – 42

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 192

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 559

39. Сергачский – 327

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 38

42. Сосновский – 414

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 72

45. Тоншаевский – 150

46. Уренский – 283

47. Чкаловский – 109

48. Шарангский – 78

49. Шатковский – 362

50. Шахунский – 386