Гомофобы выманили нижегородца на свидание, чтобы избить и угнать машину

Гомофобы выманили нижегородца на свидание, чтобы угнать машину.

Долгое общение в сети, обещания любви и нежности, настойчивые приглашения на свидания – все это не оставило равнодушным молодого нижегородца Виктора Ермишина (имена героев изменены - прим. ред.) В течение нескольких дней ему писал 29-летний герой-любовник и настаивал на встрече.

- Ну, я и согласился, - позднее признался Виктор сотрудникам правоохранительных органов. – 4 октября мы договорились встретиться возле деревни Текун Краснобаковского района. Сразу после работы я поехал туда. К тому времени уже начало смеркаться, и я еле нашел это место.

Остановив свою Шевроле недалеко от деревни, мужчина начал дожидаться назначенного свидания. И вскоре действительно блеснули фары, и подъехала белая Киа Рио. Вот только вскочивший из нее молодой человек вовсе не горел страстью.

- Ни с того, ни с сего он принялся на меня кричать и бить, - вспоминает Виктор. – Краем глаза я заметил, что с ним в машине сидят еще двое. Конечно, я испугался и убежал. Да если бы я остался, они бы меня совсем убили!

Спустя некоторое время молодой человек решился вернуться к месту свидания. К тому времени его машины Шевроле уже и след простыл. Вместе с ней пропали все личные вещи, документы и деньги.

- Откуда мне было знать, что эти гомофобы специально создали фейковую страницу, чтобы таких, как я выманивать и грабить? – возмущается Виктор.

Подключившимся к делу сотрудникам правоохранительных органов вскоре удалось засечь угнанный автомобиль «Шевроле». Далеко угонщики не уехали – машина была найдена в переулке Февральский Ветлужского района. Прямо возле дома похитителя.

- Сейчас подозреваемый в совершении этого преступления уже установлен, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Им оказался 29-летний местный житель. Ранее он не был судим, в последнее время нигде не работал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Тем временем по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Сейчас расследование этого дела продолжается.

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