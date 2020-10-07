Масочный режим в Нижегородской области осенью 2020: где обязателен и когда введут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масочный режим в Нижегородской области осенью 2020 года становится уже не возможными планами, а реальностью. С каждым днем число заболевших коронавирусом в регионе увеличивается. За последние сутки опасная инфекция была выявлена у 227 жителей области. Общее число зараженных достигло 33 805 человек. Поэтому региональные власти вновь заговорили об усилении контроля за соблюдением масочного режима в Нижегородской области осенью 2020.

- Я поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и торговых сетях, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Продукты, одежда, обувь – это то, что нам необходимо для жизни. Однако в сложившейся ситуации неправильно пренебрегать при их покупке элементарными правилами безопасности. Я не раз видел, как по супермаркетам ходят люди без масок. В лучшем случае они надевают их на кассе. Это в корне неправильно! Поэтому будет усилена работа с торговыми объектами для обеспечения тщательного контроля за соблюдением масочного режима. В скором времени эту информацию доведут до руководителей всех магазинов.

Андрей Саносян напомнил, что маски необходимо носить все время, пока находишься в магазине – от входа до кассы. К слову, ранее контроль за соблюдением масочного режима в Нижегородской области осенью 2020 усилили в общественном транспорте.

- Мы призываем нижегородцев передвигаться в общественном транспорте исключительно в масках. При этом водитель может отказаться везти пассажира без маски, - пояснил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

После этого продолжились рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Как отметили участники рейдов, нарушителей масочного режима в автобусах после этого стало меньше.

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