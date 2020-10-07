«Остался только ключ и записка»: Воспитанница нижегородского детдома уже пять месяцев бегает от полиции

Воспитанница нижегородского детдома уже пять месяцев бегает от полиции. Фото: СОЦСЕТИ

Когда в марте 2020 года в Городецком детском доме появилась новая воспитанница – 17-летняя Виктория Ерофеева (имена героев изменены – прим. ред.), никто даже представить не мог, что она принесет столько хлопот.

- 12 мая девушка вдруг ни с того, ни с сего сбежала, - рассказали полицейским сотрудники детского дома. – Рано утром во время прогулки она вдруг перепрыгнула через забор и опрометью кинулась прочь. Больше мы ее не видели.

На место происшествия сразу же прибыли полицейские, но девушки уже и след простыл. Тщательно обследовав ее комнату, никаких следов преступления они не обнаружили – не было ни угроз, ни побоев. Впрочем, кое-какие подозрения у полицейских все же имелись. Дело в том, что в Городец девочку перевели из автозаводского детского дома. И оттуда она тоже частенько сбегала.

За плечами у девочки 4-летний стаж побегов. Фото: СОЦСЕТИ

- Первым делом мы связались с ее мамой, которая проживает в Нижнем Новгороде – рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как оказалось, в последнее время та общалась с дочерью только по телефону и об ее местонахождении ничего не знает. Единственное, что та сообщила, что живет в Нижнем Новгороде с молодым человеком по имени Павел.

Тем временем полиция отчаянно продолжала поиски подростков. Ни разговоры с ее подругами, ни с немногочисленными родственниками так и не смогли пролить свет на ее исчезновение. Наконец, когда уже они отчаялись отыскать подростка, произошло нечто весьма необычное.

- Вот это вот я нашла у себя в почтовом ящике, - показала 18 августа небольшой сверток полицейским мать девочки. В нем лежали ключи от дома и записка. О чем в ней говорилось, женщина так и не сказала сотрудникам полиции. Однако почерк опознала – это действительно писала ее дочь. Через пару дней от девушки пришло сообщение в одной из социальных сетей – она уверяла, что с ней все в порядке. Тем не менее, по факту ее исчезновения уж возбуждено уголовное дело. К поискам привлечены сотрудники полиции и волонтеры. Но пока все тщетно – девочка с легкостью меняет номера телефонов, аккаунты в социальных сетях и уходит от полиции. Ее проворству может позавидовать любой шпион.

Стоит отметить, что эта девочка хорошо знакома не только правоохранительным органам, но и всем нижегородцам. Четыре года назад ее буквально всем миром искали в Нижнем Новгороде, где она тогда жила.

Единственное, что известно о девушке, что она живет с неким Павлом. Фото: СОЦСЕТИ

- В последнее время она связалась с дурной компанией, - рассказывала в 2016 году «Комсомолке» в Нижнем» мама девочки. – Наладить с ней контакт было очень сложно – она стала вести себя агрессивно и постоянно спорила. Когда я посмотрела ее переписку Вконтакте, то увидела, что ей и ее подруге угрожал взрослый 28-летний мужчина. Якобы они кому-то что-то задолжали. Я не исключаю, что мою девочку могли заставить сбежать из реабилитационного центра, куда я ее отправила, чтобы справиться с постоянными побегами.

Судя по аккаунту девочки в соцсети, она уже давно чувствует себя взрослой. На страничке полно провокационных фотографий в вызывающем наряде, при макияже и с наручниками.

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