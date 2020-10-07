Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 7 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 227 новых случаев заражения. В результате общее число зараженных достигло 33 805 человек. При этом в 26 районах области и в Московском районе Нижнего Новгорода новых случаев не зафиксировано вовсе.

- Из числа всех зараженных 16 681 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 17 124 человека распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Наибольшее число заболевших зафиксировано в Дзержинске (2 985 человек), в Павловском районе (1541 человек) и в городе Бор (1 165 человек). В Нижнем Новгороде в лидерах по-прежнему числятся Автозаводский и Ленинский районы.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 188 человек. Общее число выздоровевших достигло 28 965 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в регионе уже ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Особенно внимательно к этому относятся в общественном транспорте.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 159

2. г.о.г. Арзамас – 512

3. Арзамасский – 269

4. Балахнинский – 463

5. Богородский – 836

6. Большеболдинский – 88

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1165

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 129

12. Вачский – 267

13. Ветлужский – 100

14. Вознесенский – 165

15. Володарский – 567

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 154

18. Выксунский – 207

19. Гагинский – 98

20. Городецкий – 639

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 985

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 141

26. Краснобаковский – 55

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 751

29. Кулебакский – 670

30. Лукояновский – 137

31. Лысковский – 290

32. Навашинский – 295

33. Павловский – 1541

34. Первомайский – 42

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 227

38. Семеновский – 558

39. Сергачский – 327

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 38

42. Сосновский – 413

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 72

45. Тоншаевский – 146

46. Уренский – 282

47. Чкаловский – 108

48. Шарангский – 78

49. Шатковский – 361

50. Шахунский – 383