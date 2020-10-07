Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 7 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 227 новых случаев заражения. В результате общее число зараженных достигло 33 805 человек. При этом в 26 районах области и в Московском районе Нижнего Новгорода новых случаев не зафиксировано вовсе.
- Из числа всех зараженных 16 681 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 17 124 человека распределены по районам Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Наибольшее число заболевших зафиксировано в Дзержинске (2 985 человек), в Павловском районе (1541 человек) и в городе Бор (1 165 человек). В Нижнем Новгороде в лидерах по-прежнему числятся Автозаводский и Ленинский районы.
К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 188 человек. Общее число выздоровевших достигло 28 965 человек.
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в регионе уже ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Особенно внимательно к этому относятся в общественном транспорте.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 159
2. г.о.г. Арзамас – 512
3. Арзамасский – 269
4. Балахнинский – 463
5. Богородский – 836
6. Большеболдинский – 88
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1165
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 129
12. Вачский – 267
13. Ветлужский – 100
14. Вознесенский – 165
15. Володарский – 567
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 154
18. Выксунский – 207
19. Гагинский – 98
20. Городецкий – 639
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 985
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 141
26. Краснобаковский – 55
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 751
29. Кулебакский – 670
30. Лукояновский – 137
31. Лысковский – 290
32. Навашинский – 295
33. Павловский – 1541
34. Первомайский – 42
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 227
38. Семеновский – 558
39. Сергачский – 327
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 38
42. Сосновский – 413
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 72
45. Тоншаевский – 146
46. Уренский – 282
47. Чкаловский – 108
48. Шарангский – 78
49. Шатковский – 361
50. Шахунский – 383