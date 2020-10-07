Зеленые островки и исторические «руны»: Как изменится территория Нижегородской ярмарки после благоустройства

Как изменится территория Нижегородской ярмарки после благоустройства. ФОТО: Институт развития городской среды.

То, что территория Нижегородской ярмарки нуждается в благоустройстве, известно всем горожанам. И вот, наконец, разработчики представили концепцию грядущих преобразований. В ней они постарались совместить все – и историю ярмарки, и знаменитых нижегородских купцов, и ключевые товары прежних эпох. Что из этого получилось – авторы концепции продемонстрировали нижегородцам на канале Института развития городской среды Нижегородской области.

Историческое мощение с «рунами»

- В своей концепции мы постарались сохранить симметрию этого участки и объединить все символы Нижегородской ярмарки, - признались разработчики. – Ведь Нижегородская ярмарка – это, прежде всего, объединение: товаров, культур, языков. Одним из объединяющих элементов станет историческое мощение. Среди плашечки и квадратиков будут вставлены металлические памятные таблички с интересными фактами о ярмарке. Они станут своеобразными «рунами», по которым можно будет проследить всю историю этого места: ключевые личности, даты и события в жизни ярмарки, история главного ярмарочного дома, инженерные сооружения, главные товары и многое другое. Часть этих сведений будет дублироваться на специальных информационных стендах, которые будут здесь установлены.

Зеленые зоны и печь

По обеим сторонам от главного ярмарочного дома разместятся зеленые зоны – тихая и шумная. В шумной зоне будет установлен амфитеатр и дополнительная сцена для проведения небольших мероприятий. Здесь же появятся детские площадки, гигантские качели-балансиры, зона с регулярным садом. В тихой зоне предусмотрены более спокойные развлечения – зеленые газоны, на которых можно лежать, сезонные клумбы с разными цветами и скамейки.

- Здесь же мы планируем установить гигантскую печь, которая тоже станет неким объединяющим символом, - рассказывают разработчики. – Зимой около нее смогут собраться люди, чтобы погреться. Надеемся, это символ добавит уюта этой территории.

Водная территория с островками

Мало кто знает, но когда-то к Нижегородской ярмарке были прорыты специальные каналы. В память о тех водных путях, в новой концепции большое внимание планируется уделить водной стихии.

- В шумной зоне будет работать игровая зона с водой, - рассказывают авторы концепции. – В тихой зоне – будут сделаны водоемы, напоминающие о прежних каналах. Здесь же на вертикальных штангах мы планируем разместить разбрызгиватели мелкодисперсной водной пыли. Кроме того, здесь появится водная территория с зелеными островками. На некоторые из них можно будет подняться и отдохнуть, другие – будут засажены редкими растениями.

«Ярмарочная баба»

Испокон веков ярмарки были не только местом торговли, но и главным развлечением детворы. Поэтому большое внимание в ходе благоустройства будет уделяться детским зонам. В частности, здесь планируется установить детские площадки и сделать большой ростовой павильон для детей – «ярмарочную бабу». Туда можно будет заходить и греться зимой. Кроме того, на территории ярмарки можно будет устанавливать карусель и главную городскую елку. А учитывая связь Нижнего Новгорода с металлургией, здесь планируется установить здесь еще один необычный объект – своеобразный лабиринт из труб. Он может быть и развлечением для детей, и арт-объектом.

В ней они постарались совместить все – и историю ярмарки, и знаменитых нижегородских купцов, и ключевые товары прежних эпох. ФОТО: ИНститут развития городской среды.

Торговые ряды и павильоны

И все-таки главное назначение ярмарки – это торговля. И об этом разработчики тоже не забыли.

- Мы планируем установить здесь специальные металлические навесы, напоминающие железные торговые ряды на Гребневских песках, - пояснили авторы концепции. – Они будут многофункциональными. Могут использоваться как лавочки, а могут трансформироваться в качели и торговые ряды.

В уже существующих склонах планируется сделать два функциональных павильона. В них могут быть размещены кафе, туалеты, прокаты коньков и экскурсионные пространства.

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