Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 октября 2020 года: число заражённых превысило 33,5 тысячи Фото: Архив "КП"

В Нижегородской области с каждым днём увеличивается число заболевших коронавирусом, как и суточные показатели заражения только растут. За последние сутки 204 нижегородца получили положительный результат теста на COVID-19. Суммарное количество заражённых в области теперь составляет 33 578 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, свыше 2,5 тысяч больных коронавирусом на настоящий момент лечатся амбулаторно, то есть их болезнь протекает в лёгкой форме или же бессимптомно. Другие 1,5 прибывают в нижегородских больницах. Ещё 14 человек помещены в обсерваторы.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижегородской области. Фото: Яндекс

К сожалению, печальная статистика тоже растёт. За прошедшие сутки скончались ещё 2 нижегородца. Соответственно, общее число жертв коронавируса в Нижегородской области насчитывает 592 человека.

Дзержинск, Павлово и город Бор остаются в первых строках рейтинга по распространению вируса в регионе. В Нижнем Новгороде сохраняют лидирующее положение Автозаводский и Ленинский районы.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в регионе начался эпидемиологический подъём заболеваемости коронавирусом. Крайне важно то, что не только заболеваемость возрастает, но и количество случаев средней тяжести и тяжёлых состояний. По оценке министра, прирост происходит за счёт тех, кто отказывается носить маски в условиях пандемии. Соблюдение масочного режима в Нижнем Новгороде контролируется, а торговым центрам области по-прежнему угрожает закрытие.

Режим повышенной готовности по-прежнему действует в Нижегородском регионе.