Дальше, чем до Москвы: Нижнему Новгороду требуется 435 километров новых ливневок Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В этом году погода сделала нижегородцам шикарный подарок – сухую и теплую осень. В противном случае горожане уже бы вовсю постили в социальных сетях фотографии подтопленных улиц и залитых водой дворов. Это и не удивительно – как показали недавние исследования, степень износа ливневой канализации в Нижнем Новгороде составляет 90%.

- Как показали результаты обследования, проведенного «Институтом Гидропроекта», износ существующих сетей составляет 90%, - рассказали «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. – Если говорить более конкретно, то 305 километров ливневок сейчас требуют реконструкции, 18 километров – заилены полностью и не работают. Из 24 насосных станций две находятся в аварийном состоянии и выведены из эксплуатации. Еще 10 станций нуждаются в реконструкции.

Еще год назад реконструкцию ливневок планировалось начать в рамках концессионного соглашения с ООО «Городские инженерные сети». Однако достичь согласия по условиям договора достичь не удалось, и дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

- Сейчас строительство новых ливневок ведется в соответствии со схемой развития дождевой канализации, разработанной еще в 2007 году, - пояснили в городском департаменте благоустройства. – В соответствии со схемой, Нижнему Новгороду необходимо строительство 435 километров дождевой канализации: 218 километров – в нагорной части и 217 километров – в заречной. Помимо этого, город нуждается в строительстве 28 комплексов очистных сооружений и 29 насосных станций. Также необходим капитальный ремонт 14 существующих насосных станций. В общей сложности, на реализацию этой схемы требуется около 24,33 миллиардов рублей.

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