Платные парковки создадут в четырех районах Нижнего Новгорода Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Несколько недель назад нижегородцы с удивлением заметили на улицах города знаки платной парковки. Все они аккуратно завернуты в пленку, а значит, пока не действуют. Тем не менее, нижегородцы всерьез забеспокоились – когда заработают платные парковки и стоит ли им ждать штрафов.

- Сейчас проект находится на стадии подготовки к тестовой эксплуатации парковок, - пояснили «Комсомолке» в департаменте инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода. – Сейчас готовится нормативно-правовой акт, который определит методику расчета и тарификации.

По данным городской администрации, участки под строительство платных парковок уже определены в четырех районах Нижнего Новгорода: Нижегородском, Ленинском, Советском и Канавинском.

- В общей сложности, в рамках существующей дорожно-транспортной сети планируется организовать от 5300 до 7400 парковочных мест, - пояснили в департаменте. – Реализовать этот проект планируется в течение 12 лет. Все вырученные средства от этих парковок пойдут в бюджет города. Они будут направлены на благоустройство и озеленение районов, а также на содержание и улучшение дорожной инфраструктуры.