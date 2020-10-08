Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 октября 2020 года: режим самоизоляции для пожилых и удаленка для офисных сотрудников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 227 новых случаев заражения. Общее число зараженных составило 33 805 человек. Лидерами по числу заражений остаются Дзержинск (2 985 человек) и Павловский район (1541 человек).

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Тем временем в связи с ростом заболеваемости в Нижегородской области усилен контроль за соблюдением масочного режима в торговых сетях и магазинах. Соответствующие рекомендации уже даны руководителям торговых сетей. Также после заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, в регионе вновь вводится режим самоизоляции для пожилых людей, беременных и больных хроническими заболеваниями.

Одновременно с этим руководителям компаний рекомендовано перевести на удаленку всех офисных сотрудников. А вот для работников промышленных предприятий рекомендуется составить особое расписание, чтобы разделить потоки сотрудников.

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