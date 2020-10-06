«Поджигает бачки и смотрит»: Бабушка-пироманка орудует в Нижнем Новгороде. Фото: Предоставлено героем публикации

Необычная старушка появилась в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Вместо того, чтобы нянчиться с внуками или сидеть на лавочке у подъезда, она…поджигает мусорные бачки. Кто эта таинственная незнакомка, местным жителям выяснить пока не удалось.

- В первый раз она подожгла мусорные бачки возле наших домов накануне 9 мая, - рассказал «Комсомолке» управляющий ТСЖ «Дубки» Василий Беляев. – Тогда пострадали сразу три ТСЖ – всего она тогда сожгла четыре бачка.

Приехавшие на место происшествия пожарные составили акт, направили его в полицию. Однако оттуда никто с жителями так и не связался. Проведя свое небольшое расследование, на камерах видеонаблюдения жильцы обнаружили таинственную старушку.

- На вид ей лет 70, - рассказывают жители проспекта Ленина. – Платок, пальто – вроде бы нормально одета. Она приходит, поджигает бачок, дожидается, пока все разгорится, и уходит. Почерк везде один и тот же.

Бабушка подожгла уже больше десяти бачков. Фото: Предоставлено героем публикации

Понемногу нижегородцы уже стали о ней забывать, как вдруг в конце сентября она появилась снова. На этот раз сожгла уже семь бачков.

- На самом деле это только кажется, что это мелочи, - возмущается Василий Беляев. – Каждый такой бачок стоит около 16 тысяч рублей. А она их сожгла уже больше десяти. Вот и считайте, какой у нас ущерб – больше 160 тысяч рублей. Конечно, для нас это огромная сумма.

Сейчас местные жители пытаются найти старушку-пироманку своими силами. Если вы узнали бабушку, просим написать в нашу группу вконтакте. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

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