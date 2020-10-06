В Минкульте рассказали, какую поддержку окажут нижегородским театрам в период пандемии Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская область сейчас находится на втором этапе снятия ограничений. В городе уже работают кинотеатры, рестораны и магазины. А вот нижегородские театры так и остаются закрытыми. Как они переживают пандемию, и на какую поддержку могут рассчитывать от государства, «Комсомолке» рассказали в региональном министерстве культуры.

- Если мы говорим о коллективах государственных театров, то они приступили к репетициям с началом перехода на второй этап снятия ограничений, - пояснили в региональном Минкульте. – Вся заработная плата им выплачивается на постоянной основе.

Предусмотрены некоторые меры поддержки и для частных театров. В соответствии с федеральной классификацией, частные театры входят в перечень пострадавших от пандемии отраслей.

- Частные театры могут воспользоваться региональными мерами поддержки, в том числе получить компенсацию расходов на услуги ЖКХ и субсидию на выплату зарплат сотрудникам, - рассказали в Минкульте. – Кроме того, те театры, чей ОКВЭД вошел в перечень пострадавших отраслей, предусмотрена федеральная мера поддержки – кредит под 2% на возобновления деятельности. При этом если до 1 марта 2021 года им удастся сохранить 90% сотрудников, то возвращать кредит не нужно. Если же сохранится не менее 80%, то сумму кредита спишут наполовину.

Тем не менее, пока на скорое открытие театров рассчитывать не стоит. Сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время наметился рост заболеваемости коронавирусом.

- Окончательное решение о возобновлении работы театров в регионе принимает Координационный штаб по борьбе с коронавирусом, - напомнили в региональном Минкульте. - Планируется, что они смогут открыться на третьем этапе снятия ограничений.

Напомним, ранее мы писали о сокращении пяти ставок в нижегородском театре оперы и балета. Среди них должность главного режиссера и балетмейстера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!