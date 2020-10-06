Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 6 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Нижегородской области продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 204 новых случая заражения. При этом в двух районах Нижнего Новгорода и в 29 районах Нижегородской области новых больных не выявлено вовсе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
- Из 33,5 тысяч зараженных коронавирусом 16,5 тысяч живут на территории самого Нижнего Новгорода, еще почти 17 тысяч больных распределены по районам и муниципальным округам Нижегородской области, - говорится в сообщении ведомства. – Наибольшее число заболевших зафиксировано по-прежнему в Дзержинске (2967 человек), в Павловском районе (1530 человек) и в городе Бор (1 161 человек). В самом Нижнем Новгороде лидерами по числу заболевших остаются Автозаводский и Ленинский районы. При этом 28 777 человек в регионе уже выздоровели после коронавируса.
Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в регионе. Тем не менее, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 159
2. г.о.г. Арзамас – 504
3. Арзамасский – 269
4. Балахнинский – 458
5. Богородский – 832
6. Большеболдинский – 87
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1161
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 129
12. Вачский – 261
13. Ветлужский – 100
14. Вознесенский – 161
15. Володарский – 565
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 153
18. Выксунский – 207
19. Гагинский – 96
20. Городецкий – 635
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 967
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 141
26. Краснобаковский – 55
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 751
29. Кулебакский – 667
30. Лукояновский – 136
31. Лысковский – 290
32. Навашинский – 295
33. Павловский – 1530
34. Первомайский – 41
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 226
38. Семеновский – 558
39. Сергачский – 327
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 38
42. Сосновский – 392
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 72
45. Тоншаевский – 144
46. Уренский – 274
47. Чкаловский – 107
48. Шарангский – 72
49. Шатковский – 350
50. Шахунский – 379