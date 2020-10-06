Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 6 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 204 новых случая заражения. При этом в двух районах Нижнего Новгорода и в 29 районах Нижегородской области новых больных не выявлено вовсе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Из 33,5 тысяч зараженных коронавирусом 16,5 тысяч живут на территории самого Нижнего Новгорода, еще почти 17 тысяч больных распределены по районам и муниципальным округам Нижегородской области, - говорится в сообщении ведомства. – Наибольшее число заболевших зафиксировано по-прежнему в Дзержинске (2967 человек), в Павловском районе (1530 человек) и в городе Бор (1 161 человек). В самом Нижнем Новгороде лидерами по числу заболевших остаются Автозаводский и Ленинский районы. При этом 28 777 человек в регионе уже выздоровели после коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в регионе. Тем не менее, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 159

2. г.о.г. Арзамас – 504

3. Арзамасский – 269

4. Балахнинский – 458

5. Богородский – 832

6. Большеболдинский – 87

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1161

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 129

12. Вачский – 261

13. Ветлужский – 100

14. Вознесенский – 161

15. Володарский – 565

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 153

18. Выксунский – 207

19. Гагинский – 96

20. Городецкий – 635

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 967

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 141

26. Краснобаковский – 55

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 751

29. Кулебакский – 667

30. Лукояновский – 136

31. Лысковский – 290

32. Навашинский – 295

33. Павловский – 1530

34. Первомайский – 41

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 226

38. Семеновский – 558

39. Сергачский – 327

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 38

42. Сосновский – 392

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 72

45. Тоншаевский – 144

46. Уренский – 274

47. Чкаловский – 107

48. Шарангский – 72

49. Шатковский – 350

50. Шахунский – 379