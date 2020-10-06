Мелик-Гусейнов рассказал о подъеме заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области

Мелик-Гусейнов рассказал о подъеме заболеваемости в Нижегородской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижегородской области начался эпидемиологический подъем заболеваемости коронавирусом. Причем растет не только заболеваемость, но и количество случаев средней тяжести и тяжелых состояний. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- На днях мы получили новые данные социологического исследования, - поделился министр. - Более 90% заболевших пренебрегали средствами защиты и профилактики. Данные повторились по сравнению с предыдущими.

По словам министра здравоохранения, он лично пообщался с несколькими заболевшими. Как правило, во всех случаях ситуации были довольно типичными. Некоторые отказывались носить маски, чтобы не выглядеть «инопланетянами» среди остальных, другие - ходили к своим пожилым родственникам, несмотря на рекомендации о самоизоляции для них. А некоторые попросту пренебрегали правилами личной гигиены, помыв руки только три раза в день.

Напомним, в настоящее время число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 33 тысячи человек. Ежедневно опасную инфекцию выявляют у 190-200 человек в регионе.

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