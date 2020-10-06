Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 октября 2020 года: две новые жертвы опасной инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки опасная инфекция была выявлена у 198 нижегородцев. Общее число зараженных достигло 33 374 человек. Почти половина из них проживают на территории самого Нижнего Новгорода, остальные – распределены по разным районам Нижегородской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, свыше 2,5 тысяч заболевших сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Еще 1,5 тысячи остаются в нижегородских больницах.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижегородской области. Фото: Яндекс

К сожалению, растет и печальная статистика. За минувшие сутки от коронавируса скончались еще два нижегородца. В результате, общее число жертв инфекции достигло 590 человек.

В лидерах по числу заболевших в Нижегородской области по-прежнему остаются Дзержинск, Павловский район и Бор. В самом Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский и Ленинский районы.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений.

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