«Открытый огонь отсутствует»: В минэкологии рассказали, как идет тушение тлеющей свалки в Богородске

В минэкологии рассказали, как идет тушение тлеющей свалки в Богородске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вот уже больше недели под Нижним Новгородом тлеет закрытая свалка твердых бытовых отходов в Богородске. Ее площадь составляет свыше 15 гектаров. Первые сообщения о возгорании начали поступать 24 сентября. Именно тогда жители Богородска и Дзержинска увидели густой едкий дым на улицах своих городов.

-Сообщения о запахе гари стали фиксировать с половины одиннадцатого вечера до трех часов ночи 24 сентября, - рассказали тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали пожарные. Как выяснилось, там тлела свалка на площади 500 квадратных метров.

С тех пор прошло больше недели. Однако жители Богородска по-прежнему жалуются на дым в своих городах. Особенно сложной ситуация становится по вечерам.

- Под Богородском ночью видимость нулевая. Свалка продолжает гореть, - накануне сообщили местные жители в социальных сетях.

О том, что сейчас происходит на месте злополучной свалки, сегодня рассказали в региональном министерстве экологии.

- В настоящий момент на неэксплуатируемой свалке в Богородске открытый огонь отсутствует, однако там имеются отдельные очаги тления. На месте сейчас работают спасатели и спецтехника, - пояснили «Комсомолке» в региональном министерстве экологии. - На место неоднократно выезжала комиссия по ЧС. На месте возгорания происходит тление ранее складированных отходов. Характер возгорания сложный, поскольку свалка старая, в ней много слоев, в которых идёт биотермическое разложение.

Как сообщили в минэкологии, эксплуатация свалки была прекращена еще в 2016 году. Ее планируется ликвидировать в рамках федерального проекта «Чистая страна».

- В 2019-2020 годах были проведены проектно-изыскательские работ по рекультивации свалки отходов, расположенной на территории Богородска на площади 44,97 га, - сообщили в региональном минэкологии. - Начало работ по рекультивации запланировано на 2022 год, год достижения показателя федерального проекта – 2023.

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