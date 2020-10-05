В администрации Нижнего Новгорода объяснили причины задержек автобусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последнее время нижегородцы то и дело жалуются на долгие простои на остановках. Особенно долго ждать транспорта нижегородцам приходится по вечерам.

- Почти целый час ждал 64-ый автобус, - пожаловался нижегородец в социальных сетях. – Стабильно 3-4 раза в неделю они либо снимают автобус с рейса, либо просто не останавливаются. По вечерам дождаться автобус невозможно!

Подобные сообщения приходят из разных частей города. Особенно сложной ситуация становится после 20:00. В городском департаменте транспорта объяснили причины таких задержек.

- Причинами увеличения интервалов являются сходы автобусов с линии по причине технической неисправности, а также из-за транспортных заторов на улицах города по пути следования автобусов, - ответили «Комсомолке» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгород. - Центральная диспетчерская служба совместно с филиалами ведёт ежедневный контроль за автобусами. В муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс» планируется увеличить подвижной состав, а также увеличить выпуск автобусов по вечерам.

Напомним, ранее мы писали, что в регионе планируется разработать транспортную схему Нижегородской агломерации, где должно быть четко прописано движение транспорта в самом Нижнем Новгороде и ближайших пригородах.

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