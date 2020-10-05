Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на сегодня по районам: сколько заболевших и выздоровевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших. Только за последние сутки в регионе было выявлено 198 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 33 374 человек. Однако в 31 муниципалитете региона новых случаев не выявлено вовсе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Из общего числа зараженных 16 506 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 16 868 человек распределены по районам Нижегородской области, - рассказали в ведомстве. – Лидерами по числу заболевших по-прежнему являются Дзержинск (2 912 человек), Павловский район (1 530 человек) и город Бор (1 155 человек). В Нижнем Новгороде наибольшее число заболевших выявлено в Автозаводском и Ленинском районах.

Растет и число выздоровевших – за последние трое суток, включая выходные, из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 190 человек. Общее число выздоровевших достигло 28 734 человека.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в городе был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 159

2. г.о.г. Арзамас – 500

3. Арзамасский – 263

4. Балахнинский – 456

5. Богородский – 829

6. Большеболдинский – 87

7. Большемурашкинский – 26

8. г.о.г. Бор – 1155

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 129

12. Вачский – 261

13. Ветлужский – 97

14. Вознесенский – 155

15. Володарский – 562

16. Воротынский – 41

17. Воскресенский – 153

18. Выксунский – 207

19. Гагинский – 95

20. Городецкий – 631

21. Д.Константиновский – 76

22. Дзержинск – 2 912

23. Дивеевский – 436

24. Княгининский - 85

25. Ковернинский – 140

26. Краснобаковский – 52

27. Краснооктябрьский – 220

28. Кстовский – 750

29. Кулебакский – 666

30. Лукояновский – 136

31. Лысковский – 289

32. Навашинский – 295

33. Павловский – 1530

34. Первомайский – 41

35. Перевозский – 36

36. Пильнинский – 191

37. Починковский – 226

38. Семеновский – 557

39. Сергачский – 327

40. Сеченовский – 106

41. Сокольский – 37

42. Сосновский – 377

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 72

45. Тоншаевский – 144

46. Уренский – 265

47. Чкаловский – 106

48. Шарангский – 72

49. Шатковский – 350

50. Шахунский – 379