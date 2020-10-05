Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на сегодня по районам: сколько заболевших и выздоровевших.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших. Только за последние сутки в регионе было выявлено 198 новых случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 33 374 человек. Однако в 31 муниципалитете региона новых случаев не выявлено вовсе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
- Из общего числа зараженных 16 506 человек живут на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 16 868 человек распределены по районам Нижегородской области, - рассказали в ведомстве. – Лидерами по числу заболевших по-прежнему являются Дзержинск (2 912 человек), Павловский район (1 530 человек) и город Бор (1 155 человек). В Нижнем Новгороде наибольшее число заболевших выявлено в Автозаводском и Ленинском районах.
Растет и число выздоровевших – за последние трое суток, включая выходные, из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 190 человек. Общее число выздоровевших достигло 28 734 человека.
Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в городе был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 159
2. г.о.г. Арзамас – 500
3. Арзамасский – 263
4. Балахнинский – 456
5. Богородский – 829
6. Большеболдинский – 87
7. Большемурашкинский – 26
8. г.о.г. Бор – 1155
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 129
12. Вачский – 261
13. Ветлужский – 97
14. Вознесенский – 155
15. Володарский – 562
16. Воротынский – 41
17. Воскресенский – 153
18. Выксунский – 207
19. Гагинский – 95
20. Городецкий – 631
21. Д.Константиновский – 76
22. Дзержинск – 2 912
23. Дивеевский – 436
24. Княгининский - 85
25. Ковернинский – 140
26. Краснобаковский – 52
27. Краснооктябрьский – 220
28. Кстовский – 750
29. Кулебакский – 666
30. Лукояновский – 136
31. Лысковский – 289
32. Навашинский – 295
33. Павловский – 1530
34. Первомайский – 41
35. Перевозский – 36
36. Пильнинский – 191
37. Починковский – 226
38. Семеновский – 557
39. Сергачский – 327
40. Сеченовский – 106
41. Сокольский – 37
42. Сосновский – 377
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 72
45. Тоншаевский – 144
46. Уренский – 265
47. Чкаловский – 106
48. Шарангский – 72
49. Шатковский – 350
50. Шахунский – 379