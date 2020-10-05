«Уснул за рулем»: Иномарка перевернулась в Володарском районе – четыре человека пострадали, в том числе двухлетний ребенок

Иномарка перевернулась в Володарском районе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Серьезная авария произошла накануне в Володарском районе – там иномарка врезалась в отбойник и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Водитель иномарки наехал на препятствие, а потом перевернулся на автодороге М-7 «Волга» в Володарском районе, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

В результате аварии пострадали четыре человека. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Вскоре стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, причиной аварии стал сон за рулем.

- Мужчина уснул за рулем и въехал в отбойник, - сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Авария произошла на 353 километре автотрассы М-7 в поселке Талашманово Володарского района. В результате аварии пострадал сам водитель, 42-летняя женщина, 21-летняя девушка и двухлетняя девочка. Все они госпитализированы в больницу скорой помощи в Дзержинске.

Среди пострадавших двухлетняя девочка. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В настоящее время подробности аварии выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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