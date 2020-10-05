Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 октября 2020 года: число заболевших нижегородцев превысило 33 тысячи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суточные показатели заболеваемости не прекращают расти и за последние 24 часа подтверждён 201 новый случай заражения. Суммарное количество больных коронавирусом в области ожидаемо перешагнуло отметку в 33 тысячи. Около 2,3 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно — их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Другие 1,3 тысячи человек находятся в нижегородских больницах.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Дзержинск и Павлово продолжают занимать первые места по Нижегородской области в рейтинге заражённых вирусом. В пределах Нижнего Новгорода первыми в списках остаются Автозаводский и Ленинский районы по числу заболевших.

Напомним, что в нижегородском общественном транспорте полиция и Минтранс контролируют соблюдение масочного режима пассажирами. При условии, что количество заражённых в сутки продолжит расти, торговые центры Нижнего Новгорода и области снова закроют.

Режим повышенной готовности по-прежнему действует в Нижегородском регионе.