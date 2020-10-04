Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 октября 2020 года: нижегородцы стали реже появляться без масок в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжают расти суточные показатели заболеваемости коронавирусом — плюс 199 заражений за последние 24 часа. Суммарное число заболевших достигло 32 975 человек. 2,3 тысячи нижегородцев проходят сейчас лечение амбулаторно, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Другие 1,3 тысячи человек находятся в нижегородских больницах.

Статистика зараженных по коронавирусу в Нижегородской области. Фото: Яндекс

В Дзержинске и в Павловском районе области, как и прежде, зарегистрировано большее число заболевших, чем в остальных муниципалитетах региона. В черте города продолжают лидировать Автозаводский и Ленинский районы.

А также напомним, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода Минтранс и полиция контролируют ношение масок пассажирами. Если количество заражённых в сутки продолжит расти, то торговые центры города и области вновь ожидает закрытие.

Режим повышенной готовности продолжает действовать в Нижегородском регионе.