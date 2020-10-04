«Она была ярким и неравнодушным человеком»: Глеб Никитин прокомментировал гибель журналиста Ирины Славиной

Глеб Никитин прокомментировал гибель журналиста Ирины Славиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уже несколько дней Нижний Новгород скорбит в связи с гибелью известного журналиста Ирины Славиной. Напомним, 2 октября журналист покончила с собой возле здания регионального ГУ МВД. Сегодня трагедию прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить, - признался глава региона. - Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому, что я знал Ирину лично.

По словам главы региона, он общался с Ириной Славиной по разным поводам. С самого начала его работы на посту губернатора, она задавала неудобные вопросы.

- Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением, - добавил Глеб Никитин. - Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с неи в отделение паллиативнои помощи в 30-ои больнице. «А даваи те вместе посмотрим, как там на самом деле?!» - так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование.

Таких случаев был не один и не два. Именно благодаря Ирине Славиной удалось сохранить зеленую зону в Верхних Печерах, где в березовой роще хотели построить торговый центр. За такую профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году ей вручили благодарность губернатора.

- Она была ярким и неравнодушным человеком, - отметил Глеб Никитин. - Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с тои страшнои формои ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сеи час будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз.

Напомним, страшная смерть Ирины Славиной потрясла всех, кто знал ее лично. Тело главного редактора интернет-издания «Коза-пресс» было найдено 2 октября. Она покончила с собой прямо возле здания нижегородского главка. Причины трагедии сейчас выясняются.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит соболезнования родным и близким погибшей журналистки.

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