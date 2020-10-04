«Выскочил на встречку»: Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Воротынском районе

Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Воротынском районе. ФОТО: "Кстати".

Серьезная авария произошла этим утром на трассе Москва – Уфа в Воротынском районе Нижегородской области – там столкнулись два легковых автомобиля. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. Однако вскоре информацию об этом подтвердили и правоохранительные органы.

- Авария произошла около пяти часов утра 4 октября на 532 километре Москва- Уфа, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лады» выскочил на встречку, где и столкнулся с иномаркой.

Все пострадавшие доставлены в больницу. ФОТО: "Кстати".

- В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ведомстве. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как сообщили в ведомстве, в результате аварии водитель автомобиля «Лада» погиб. Он скончался в больнице. Еще два человека – водитель иномарки и пассажир «Лады» - с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную районную больницу Воротынского района.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. ФОТО: "Кстати"

Напомним, накануне мы писали о серьезной аварии на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде, где столкнулись ГАЗель, автобус и легковушка. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал .

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