Тройное ДТП в Нижнем Новгороде: На улице Куйбышева столкнулись ГАЗель, автобус и легковушка. ФОТО: "Регион-52"

Серьезная авария произошла сегодня днем на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде. Там столкнулись сразу три автомобиля. Первыми об этой аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

- На улице Куйбышева столкнулись три автомобиля — ГАЗель, легковушка и автобус, - сообщили очевидцы в группе «Регион-52». - ГАЗельке повезло меньше всего, она в отбойнике.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В результате аварии никто не пострадал. ФОТО: "Регион-52"

Напомним, ранее мы писали о другом массовом ДТП под Нижним Новгородом. 19 сентября в результате массовой аварии в Кстовском районе погибли пять человек, в том числе 13-летний ребенок. В районе поворота в сторону деревни Подвалиха столкнулись сразу три автомобиля. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Еще три человека в результате аварии пострадали. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

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